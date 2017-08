NW: 59enne annega a Beckenried

Uno zurighese di 59 anni è annegato ieri nel Lago dei Quattro Cantoni. Lo indica oggi la polizia cantonale nidvaldese in una nota.

L'uomo - che faceva parte di un piccolo gruppo di escursionisti - si era tuffato in acqua nei pressi dell'imbarcadero di Beckenried (NW) per rinfrescarsi. Non vedendolo tornare a riva i compagni hanno dato l'allarme verso le 18.30.

Il corpo senza vita è stato trovato poco prima delle 22.00 dai sommozzatori della polizia. Sui fatti è stata aperta un'inchiesta.