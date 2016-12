NW: escursionista muore sul Pilatus

Un escursionista svizzero di 51 anni è deceduto oggi pomeriggio sul Pilatus in seguito a una caduta di diverse centinaia di metri.

Lo indica stasera la polizia nidvaldese, precisando che i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'uomo stava salendo assieme ad un'altra persona dalla capanna dello Steinbock in direzione del Pilatus, quando è uscito dal sentiero ed è precipitato per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire. Il suo corpo è stato poi recuperato dalla Rega e dal Soccorso alpino svizzero, in collaborazione con gli alpinisti della polizia cantonale.