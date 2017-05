Nyt, ultradestra Usa dietro la diffusione del 'Macroleaks'

In un articolo il giornale scrive che "dopo mesi di tentativi di spostare in favore di Marine Le Pen l'ago della bilancia delle presidenziali francesi, attivisti di estrema destra americana hanno gettato il loro peso in appoggio all'hackeraggio di Macron, nel tentativo di spargere il dubbio su un'elezione fondamentale non solo per la Francia, ma per il mondo intero".

Alcuni esperti, citati dal quotidiano Usa, ritengono che alcuni dei documenti diffusi potrebbero essere collegati alla Russia.