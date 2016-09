Obama, accordo all'Onu su raddoppio rifugiati accolti

"Le oltre 50 nazioni che partecipano al Summit sui rifugiati in corso all'Onu raddoppieranno l'accoglienza dei profughi, arrivando ad accoglierne 360 mila": lo ha detto il presidente americano, Barack Obama.

Inoltre, "un aumento di tre miliardi di dollari dei finanziamenti umanitari globali per il prossimo anno, oltre ad impegni per mantenere i finanziamenti negli anni successivi" è stato annunciano dai Paesi organizzatori del Summit sui rifugiati all'Onu (Usa, Canada, Etiopia, Germania, Giordania, Messico, Svezia) in una dichiarazione congiunta.

"Nel corso del 2016 - si legge ancora - i 32 Paesi donatori che partecipano al vertice hanno contribuito con circa 4,5 miliardi di dollari in più agli appelli delle Nazioni Unite rispetto al 2015".