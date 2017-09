Obama conferenziere, già 9 discorsi da 400 mila dollari

Obama si è anche assicurato con l'ex first lady Michelle un contratto record da 60 milioni di dollari per i loro futuri libri di memorie.

L'ultimo discorso Obama l'ha tenuto ieri a Manhattan. Un intervento di 25 minuti sul sistema sanitario organizzato dalla Cantor Fitzgerald, broker del settore: praticamente ha guadagnato 16 mila dollari al minuto. Quello di ieri era il suo terzo discorso nell'ultimo mese davanti ad un'affollata platea finanziaria.

Un'attività pagata profumatamente, come fu per l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, aspramente criticata per questo durante la campagna elettorale non solo da Donald Trump ma anche dalla sinistra del partito democratico, con il suo rivale Bernie Sanders in testa.