Obama ex presidente più costoso, supera George W. Bush

Barack Obama sarà l'ex presidente più costoso degli Stati Uniti. Lo riferisce il Washington Times citando una nota del Congressional Research Service, l'ente del Congresso che sta esaminando le indennità ufficiali per i cinque ex presidenti in vita.

Il budget richiesto da Obama è di un milione e 153'000 dollari (un milione e 160'000 franchi) contro i 942'000 richiesti da George W. Bush. Oltre centomila dollari in più, quindi, e quasi oltre 200'000 dollari rispetto a quelli richiesti da Bill Clinton. A Jimmy Carter va meno della metà, 456'000 dollari.

Oltre alla pensione, come stabilito per legge negli anni '50, gli ex inquilini della Casa Bianca hanno diritto ad un ufficio e a diverse coperture spese, tra cui i viaggi. I costi maggiori sono appunto per l'ufficio e quello di Obama a Washington costerà ai contribuenti 536'000 dollari, più di qualunque altro presidente.

Quello di Clinton a New York, tra le altre cose anche più grande di quello di Obama, costerà 518'000 dollari, quello di George W. Bush a Dallas 497'000, quello del padre a Houston 286'000 e infine quello di Carter ad Atlanta solo 115'000 dollari.