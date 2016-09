Obama, impegno Usa per sicurezza Israele irremovibile

L'accordo sui 38 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele "dimostra come il nostro impegno per la sicurezza di Israele sia irremovibile": lo afferma il presidente Usa, Barack Obama, in una nota.

Gli Stati Uniti "continueranno a pressare per la soluzione dei due stati" in Medio Oriente per porre fine al conflitto israelo-palestinese e garantire pace e sicurezza di lungo termine a Israele e all'intera regione, ha poi aggiunto Obama nel commentare l'accordo sugli aiuti militari Usa a Israele firmato a Washington.

"L'unica via per Israele per crescere e prosperare come stato ebraico e democratico - aggiunge Obama - è la realizzazione di uno stato palestinese indipendente e vitale".