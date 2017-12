Obama intervistato da Harry, "leader fuori dai social"

Intervistato dal principe Harry per la Bbc, l'ex presidente attacca l'attuale inquilino della Casa Bianca, lasciandosi pero' andare anche a battute e ricordi in un colloquio dal quale emerge chiaramente il legame stretto fra l'intervistato e l'intervistatore.

L'unico momento di imbarazzo è per Harry: introducendo la sua intervista esclusiva il conduttore della Bbc gli chiede se Obama sarà invitato o meno al suo matrimonio con Megan Markle.

Harry si smarca dall'affondo: la lista degli invitati non e' ancora stata messa a punto, e aggiunge, "non voglio rovinare la sorpresa". Una risposta che non mette a tacere le indiscrezioni su un possibile 'incidente diplomatico' nel caso in cui la famiglia Obama fosse invitata alle celebrazioni.

Il timore politico - secondo indiscrezioni riportate dal Sun - e' che invitare Obama, che nei sondaggi straccia l'attuale presidente, confermandosi anche quest'anno come l''uomo più ammirato' d'America - possa infastidire Trump creando tensioni in un momento delicato per le relazioni fra Stati Uniti e Gran Bretagna.

Le pressioni politiche su Harry affinché rinunci a invitare l'ex presidente americano sarebbero forti, ma il principe non avrebbe ancora sciolto le riserve.