Obama, la democrazia ha bisogno della stampa

"Avere voi in questo edificio ci ha fatto lavorare tutti meglio, perché la stampa è l'occhio critico su quelli che hanno il potere": lo ha detto Barack Obama nell'ultima conferenza stampa da presidente.

Obama ha sottolineato come "gli americani e la democrazia hanno bisogno della stampa. Continuate con la stessa tenacia".

Obama ha ringraziato tutti i giornalisti che lo hanno seguito in questi anni, "anche per quando mi avete criticato", ha specificato.

Ha anche affermato di essere ''in contatto con la famiglia Bush, hanno dedicato la loro vita al Paese, e sono stati risorsa costante per consigli e per sostegno''.