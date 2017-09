Obama sbarca a Wall Street, 400.000 dollari per discorso

La scorsa settimana ha invece ricordato i tempi alla Casa Bianca a Carlyle, una delle maggiori società di private equity al mondo. La prossima settimana interverrà a una conferenza sulla sanità di Cantor Fitzgerald.

Da quando ha lasciato la Casa Bianca, Obama ha tenuto interventi in pubblico e in privato che sono in ''linea con i suoi valori'' ha detto Kevin Lewis, il portavoce dell'ex presidente. ''I suoi interventi retribuiti gli hanno consentito di contribuire con 2 milioni di dollari ai programmi per Chicago per la formazione di giovani e per offrire opportunità di lavoro ai giovani''.