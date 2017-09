Ocse: disoccupazione stabile al 5,8% a luglio

Il tasso di disoccupazione nella zona Ocse è rimasto stabile al 5,8% a luglio, invariato per il secondo mese consecutivo. In tutta l'area dell'OCSE, 36,2 milioni di persone erano disoccupate, 3,6 milioni in più rispetto all'aprile 2008.