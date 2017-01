Ogeu trova accordo con Nestlé per comprare Quézac

Il gruppo di acque minerali Ogeu ha raggiunto un accordo per acquistare la sorgente di Quézac, in Francia, dalla Nestlé. I due gruppi hanno annunciato oggi l'intesa, che mette fine a trattative durate due anni.

L'importo della cessione non è stato reso noto. Gli impieghi verranno ad ogni modo mantenuti, si legge in un comunicato congiunto. Con questa operazione Ogeu spera di rafforzare il segmento delle acque minerali in Francia.