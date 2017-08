Oggi l'arrivo della Capsula Dragon alla Stazione Spaziale

Conto alla rovescia per l'arrivo della capsula Dragon, costruita dall'azienda Space X.

Il suo aggancio alla Stazione Spaziale Internazionali (Iss) è previsto per le 13.00 svizzere e sul canale Ansa Scienza e Tecnica si potrà seguire dalle 11.30 la diretta in collegamento con Nasa Tv. L'astronauta Paolo Nespoli dell'Agenzia spaziale europea, e il suo collega della Nasa, Jack Fischer, sono pronti ad accoglierla per agganciarla.

Nespoli e Fischer hanno infatti il compito di manovrare il braccio robotico Canadarm2 che permetterà di agganciare la capsula alla Stazione Spaziale. Dragon è partita il 14 agosto dalla base dell'Aeronautica militare statunitense a Cape Canaveral e trasporta sulla Stazione Spaziale, per conto della Nasa, rifornimenti, materiali per gli esperimenti scientifici e tanti gelati, attesi soprattutto dall'americana Peggy Whitson, che si trova a bordo dal novembre scorso.

Paolo Nespoli è anche in attesa de materiale destinato a sette esperimenti della missione Vita, dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). "Impacchettati" a bordo della capsula Dragon ci sono i materiali per gli esperimenti Perseo, Aramis e In-Situ, accanto ai quattro esperimenti di biologia: Corm, Nanoros, Myogravity e Serism. Si tratta della terza missione di rifornimento dell'anno per Dragon, che dovrebbe lasciare la Stazione Spaziale tra un mese.