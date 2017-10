Ohio: a 9 anni a scuola con la pistola

Il bambino ha spiegato di avere la pistola a causa degli atti di bullismo che aveva subito.

Il ragazzino è stato condotto in un centro di giustizia minorile mentre il fidanzato della madre è stato arrestato con l'accusa di aver messo in pericolo la vita di un bambino. Oggi nella scuola elementare teatro dell'episodio è in programma una assemblea sulla sicurezza in relazione alle armi da fuoco.