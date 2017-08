Olio di palma: eliminato dal mangime per mucche entro fine anno

L'olio di palma sarà completamente eliminato dal mangime svizzero destinato alle mucche entro la fine dell'anno. È quanto annunciano i Produttori svizzeri di latte (PSL) in un comunicato odierno. Sarà rimpiazzato da quello di colza svizzero o europeo.

La sostituzione causa un leggero aumento dei costi di produzione. Quest'onere supplementare, pari a circa un centesimo per chilo di foraggio, è attualmente assunto dai fabbricanti e dai commercianti. I PSL chiedono che tali spese generate per la realizzazione di prodotti rispettosi della natura vengano ripartiti in modo equo nella catena di produzione.

Anche se le quantità di olio di palma utilizzate in questi mangimi sono "minime", ai produttori svizzeri di latte "non è piaciuto che componenti con un'immagine dubbiosa macchiassero il know-how nazionale". La legge non vieta l'uso dell'olio di palma nei mangimi, ma se questi ne contengono l'etichetta deve obbligatoriamente indicarlo.