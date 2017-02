Oltre 2 miliardi per l'esercito nel 2017

Nel messaggio sull'esercito 2017, licenziato oggi, il governo chiede al parlamento tre distinti crediti: 900 milioni di franchi per il programma d'armamento, 750 milioni per i crediti quadro per il materiale dell'esercito e 461 milioni per il programma degli immobili del Dipartimento della difesa (DDPS).

Il programma d'armamento, oltre all'allungamento della durata di vita degli F/A-18, prevede 175 milioni per aggiornare l'ormai obsoleto Sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS), 50 milioni per l'acquisto di componenti informatici per il centro di calcolo "Campus" di Frauenfeld (TG) e 225 milioni per ricostituire le scorte di munizioni diminuite nel corse degli anni.

I 450 milioni destinati agli F/A-18, spiega il governo, si giustificano con il fatto che questi aerei dovranno essere impiegati "per un periodo più lungo rispetto a quanto inizialmente previsto" (per via del rifiuto popolare dell'acquisto dei Gripen). Per evitare lacune nella protezione dello spazio aereo, tali aviogetti dovranno quindi continuare a volare fino a quando non saranno acquistati nuovi velivoli, verosimilmente attorno al 2030.