Omicida di Adeline di nuovo davanti ai giudici

Si apre oggi a Ginevra il nuovo processo a Fabrice A., accusato di aver ucciso la socioterapeuta Adeline nel settembre 2013 a Ginevra. Il Tribunale criminale dovrà istruire il processo da capo, come se il primo dibattimento non fosse avvenuto.

I giudici del primo processo, iniziato l'ottobre scorso, sono stati ricusati a seguito di un ricorso dell'imputato. La Corte aveva ordinato una terza perizia psichiatrica dell'uomo dopo che era stata presentata una valutazione, apparentemente più favorevole all'imputato, svolta da uno specialista francese. Il Tribunale aveva dato l'impressione di voler "accantonare" un parere che avrebbe impedito di pronunciare l'internamento a vita del pregiudicato e il processo era stato interrotto.

Condannato a due riprese in Svizzera e in Francia per una precedente violenza carnale aggravata a complessivamente vent'anni di reclusione, Fabrice A. aveva espiato parte della pena in Francia, prima di ottenere nel 2008 di essere trasferito in Svizzera. Nel 2012 aveva chiesto e ottenuto di essere integrato in un centro socioterapeutico. L'omicidio di Adeline era avvenuto nel settembre del 2013, durante un'uscita accompagnata in un centro equestre della regione. La 34enne fu ritrovata sgozzata e legata ad un albero.

Dopo l'omicidio Fabrice A. era fuggito con la vettura, i cellulari e il denaro della vittima, diretto in Polonia, dove viveva una sua ex compagna, della quale - secondo l'accusa - voleva vendicarsi. Era stato arrestato quattro giorni dopo ed estradato in Svizzera.

L'uomo dovrà rispondere di assassinio, sequestro di persona e rapimento, coazione sessuale e furto. Durante il primo processo aveva ammesso di aver premeditato l'omicidio della giovane, ma queste dichiarazioni non hanno più alcun valore legale dopo l'annullamento.