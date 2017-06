Onu, 163 civili uccisi dall'Isis a Mosul in un giorno

L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha accusato l'Isis di aver ucciso in un solo giorno 163 persone che il primo giugno scorso tentavano di fuggire da Mosul, dove è in corso una vasta offensiva contro lo Stato islamico.