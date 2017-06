ONU: USA annunciano taglio mezzo miliardo per peacekeeping

"In seguito ad uno sforzo guidato dagli Stati Uniti - ha dichiarato - la commissione per il bilancio delle Nazioni Unite ha ridotto il budget annuale per il mantenimento della pace di oltre mezzo miliardo di dollari, costringendo l'organizzazione internazionale a lavorare in modo più efficiente".

"Abbiamo l'obbligo verso il popolo americano di mostrare qualità nell'uso del denaro dei contribuenti", ha aggiunto la rappresentante Usa.