ONU: WP, in forze di pace anche chi viola diritti umani

Le responsabilità delle missioni di mantenimento della pace dell'ONU crescono, ma le Nazioni Unite non hanno un sistema efficace di reclutamento per adempiere ai compiti. Lo afferma il Washington Post.

Il quotidiano sottolinea che l'attuale sistema si è ''dimostrato incapace'' di escludere dal reclutamento militari con un passato di violazioni dei diritti umani e di servizi in governi di repressione. Il rischio è quello di dispiegare "peacekeeper" che mettono a rischio la credibilità dell'istituzione e pericolosi per le persone che dovrebbero proteggere.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite gestisce 16 missioni di mantenimento della pace nel mondo, con 100'000 persone in uniforme dispiegate e un budget di 8 miliardi di dollari l'anno, di cui più del 25% pagato dagli Stati Uniti.

La denuncia del Washington Post si basa sul caso di tre militari del Burundi, inviati nella Repubblicana Centrafricana per proteggere le vittime della guerra. I tre militari assoldati dall'Onu - Pierre Niyonzima, Alfred Mayuyu e Gaspard Baratuza - hanno però un passato controverso di cui l'organizzazione non era a conoscenza.

Uno dei tre, infatti, era a capo di una prigione militare in cui le torture erano all'ordine del giorno. Un altro ha commesso violazioni dei diritti quando sono scoppiate le dimostrazioni anti-governative in Burundi. Il terzo è stato portavoce dell'esercito del Burundi, difendendo pubblicamente un'istituzione accusata di abusi.

Per l'ONU si tratta di un nuovo problema, che va ad aggiungersi alle accuse di abusi sessuali rivolte alle sue truppe.

Le associazioni per la tutela dei diritti umani ritengono che l'incapacità delle Nazioni Unite di controllare in modo appropriato le sue forze mette a rischio il suo mandato. ''I più deboli e più vulnerabili al mondo si appoggiano all'ONU per essere protetti, ma le loro aspettative vengono deluse se chi è inviato per proteggerli è colui che ha abusato in casa propria", afferma Akshaya Kumar, di Human Rights Watch.