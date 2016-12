Orascom decide di uscire dalla Borsa egiziana

Il consiglio d'amministrazione ha deciso volontariamente il ritiro di tutti gli Egyptian Depositary Receipts (EDR) della società dalla Egyptian Exchange, si legge in un comunicato odierno. In maggio del 2015 l'Assemblea generale aveva autorizzato l'organo di commissione a prendere tali decisioni.

L'obbiettivo di Orascom è di aumentare la diffusione e la liquidità delle azioni alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange, dove la società ha la maggior parte dei titoli. Orascom è nota in Svizzera soprattutto per il presidente del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza Samih Sawiris. Il miliardario egiziano vuole costruire un resort per vacanze ad Andermatt (UR).

Con la decisione annunciata oggi, l'azienda vuole inoltre sistemare determinati disaccordi, che risultavano dai rendimenti sia degli EDR che dalle azioni della più grande filiale egiziana di Orascom, Orascom Hotels and Development (OHD). Ci si aspetta ora anche un aumento della liquidità e del volume degli scambi delle azioni OHD.