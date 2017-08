Orologi: si conferma ripresa export, quasi +4% in luglio

Il mercato si sta avvicinando alla prevista stabilizzazione, commenta la Federazione dell'industria orologiera (FH) in un comunicato odierno. Dall'inizio dell'anno i mesi positivi sono stati quattro.

Nel solo segmento degli orologi da polso l'incremento di luglio è stato del 4,3% a 1,6 miliardi, da ascrivere soprattutto agli articoli in metalli preziosi (+9% a 558 milioni di franchi) e in acciaio (+5% a 666 milioni). Questo spiega anche perché sia stato registrato un passo avanti in termini di valore a fronte di un calo del 9,3% dei singoli pezzi venduti.

Assai differenziato è stato anche l'andamento dell'export in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un sensibile calo (-18% in termini di valore), mentre in crescita si sono mostrati la gamma fra 200-500 franchi (+3%), il comparto 500-3000 franchi (+6%) e la fascia oltre i 3000 franchi (pure +6%).

Per quanto riguarda i singoli mercati, Hong Kong (+17%) ha beneficiato di un effetto base molto favorevole. Gli Stati Uniti (+1%), che mostravano cifre negative da due anni e prossime allo zero negli ultimi mesi, sono apparsi in lieve recupero. La Cina (+22%) si conferma da parte sua in forte progressione.

L'Europa mostra andamenti discordanti: in calo sono Francia (-2%), Italia (-14% dopo due mesi molto buoni) e Regno Unito (-9%, prima flessione dell'anno), mentre un netto incremento è stato osservato in Germania (+13%).