Orso d'Oro festival Berlino a ungherese 'On Body and Soul'

L'Orso d'Oro alla 67esima edizione del Festival di Berlino è andato a 'On Body and Soul', una tragicommedia romantica della regista ungherese Ildikó Eneydi.

Il regista finlandese Aki Kaurismaki ha vinto l'Orso d'Argento per la migliore regia con 'Toivon tuolla puolen' ('The Other Side of Hope'), un dramma sui rifugiati. Il film franco-senegalese 'Felicité', diretto da Alain Gomis, ha vinto il Gran Premio della Giuria.

La coreana Kim Minhee si è aggiudicata l'Orso d'oro come miglior attrice per il film 'On The Beach At Night Alone' del regista suo compatriota Hong San-soo. Il premio per il miglior attore è andato all'austriaco Georg Friedrich ('Bright nights').