Oscar: a "La La Land" sei statuette, la settima era un errore

All'89/ma edizione degli Oscar, il musical "La La Land" di Damien Chazelle, che aveva ricevuto ben 14 nomination, ha portato a casa sei statuette. L'oscar per il miglior film, in un primo tempo dato per sbaglio a Chazelle, è invece andato a "Moonlight".

Comunque "La La Land" vince l'oscar come migliore regia, facendo entrare Chazelle nel guinness dei primati: con i suoi 32 anni è il più giovane regista a vedersi assegnato questo premio. Il musical è stato inoltre scelto per la migliore attrice, Emma Stone, nonché miglior fotografia, sceneggiatura, colonna sonora e canzone originale.

Oltre ad essere stato considerato il miglior film, "Moonlight" ha pure ricevuto l'oscar per il miglior attore non protagonista, Mahershala Ali, per la miglior sceneggiatura non originale.