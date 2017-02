OW: 19enne tedesco muore al Titlis sciando fuori pista

Uno 19enne tedesco è morto ieri pomeriggio al Titlis (OW) praticando sci fuori pista: il giovane avvicinatosi alla cima stava sciando su un cornicione di neve quando questo si è improvvisamente staccato facendolo precipitare per 400 metri.

I soccorritori non hanno potuto far altro che recuperare il corpo senza vita del 19enne, ha comunicato oggi la polizia di Obvaldo, precisando che il giovane era in compagnia di un 20enne svizzero.