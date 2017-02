OW: violenza domestica, presunto autore si uccide

Tragico epilogo di un caso di violenza domestica per il quale la polizia è intervenuta venerdì sera a Sarnen (OW): il presunto autore - uno svizzero di 53 anni - si è tolto la vita ad Andermatt (UR).

Secondo un comunicato odierno della polizia cantonale di Obvaldo, gli agenti chiamati ieri sera a Sarnen per un episodio di violenza domestica hanno disposto l'allontanamento dell'uomo.

Quest'ultimo, recatosi in un suo secondo appartamento ad Andermatt, si è tolto la vita nella notte per motivi che dovranno essere chiariti, si legge nella nota. Il corpo è stato trovato dalla polizia intervenuta in forze.