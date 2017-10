Oxford annuncia bando di tutti i veicoli inquinanti

Lo riporta la stampa del Regno Unito, dando notizia dell'approvazione di un piano ad hoc da parte delle istituzioni municipali del celeberrimo e storico centro universitario inglese.

Il piano prevede l'introduzione del divieto totale di circolazione di mezzi a benzina o diesel (senza distinzioni fra vetture private, taxi o bus) in una zona centrale limitata a sei strade entro il 2020; e nell'intero territorio cittadino entro il 2035. Il municipio è già riuscito a ottenere un primo finanziamento da 500.000 sterline dal governo nazionale per realizzare decine di punti di ricarica per taxi elettrici e altri 800.000 per automobili private elettriche. Prevede inoltre da subito l'introduzione di tariffe di parcheggio scontate per chi guida vetture a elettricità.

"L'inquinamento - ha detto John Tanner, uno dei consiglieri comunali in prima fila in questa battaglia - danneggia la salute di chi risiede a Oxford. Serviva un passo urgente verso il cambiamento e l'obiettivo zero emissioni rappresenta questo passo".