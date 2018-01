Pakistan: in attrito con Usa incassa solidarietà Turchia

Lo riferisce la tv Express News di Islamabad.

In particolare, ha sottolineato l'emittente, il capo dello Stato turco ha manifestato disappunto per le affermazioni del capo della Casa Bianca, ricordando che "il Pakistan ha fatto sacrifici senza precedenti nella lotta al terrorismo".

Nel suo primo tweet dell'anno Trump ha dichiarato che "gli Usa hanno scioccamente dato al Pakistan più di 33 miliardi di dollari in aiuti negli ultimi 15 anni, e loro non ci hanno dato altro che menzogne. Procurano un rifugio sicuro ai terroristi che noi combattiamo in Afghanistan, con poco aiuto. Mai più!".