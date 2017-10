Pakistan: nucleare, ministro Esteri replica a minacce India

Asif ha reagito ieri sera in questi termini da Washington, dove si trova in visita ufficiale, ad affermazioni del capo dello Stato maggiore dell'Aviazione indiana, B.S. Dhanoa, secondo cui "abbiamo la capacità di localizzare e colpire gli asset nucleari ed altri obiettivi in Pakistan".

Formulando la severa replica all'India durante una conferenza nell'Institute of Peace della capitale americana, Asif ha concluso: "Questo è il linguaggio più diplomatico che sono in grado di usare".