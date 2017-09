Pakistan: Panama Papers, bloccati beni ex premier Sharif

Il Tribunale per la Trasparenza del Pakistan ha imposto un blocco delle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'ex primo ministro Nawaz Sharif a seguito della sua condanna per "disonestà", che ha comportato l'immediata destituzione dall'incarico.

La condanna gli era stata inflitta dalla Corte Suprema per lo scandalo rivelato attraverso i cosiddetti 'Panama Papers'. Lo riferisce oggi la tv DawnNews.

Nell'ordinanza di blocco dei beni, che coinvolge anche tre figli e un cognato dell'ex premier, nonché l'ex ministro delle Finanze Ishaq Dar, il giudice ha convocato tutti i destinatari delle restrizioni a presentarsi davanti a lui in una udienza fissata per il 26 settembre a Islamabad.

Attualmente Sharif si trova da qualche giorno a Londra vicino alla moglie, Begum Kulsoom Nawaz, che sta ricevendo cure per un cancro alla gola. Secondo alcuni osservatori, potrebbe non essere intenzionato a rientrare a Islamabad in tempo per l'udienza di martedì.

Intanto oggi sono giunti a Londra il primo ministro pachistano Shahid Khaqan Abbasi, il ministro degli Esteri, Khawaja Asif, l'ex ministro delle Finanze Dar, ed il governatore e fratello dell'ex premier, Shehbaz Sharif, tutti leader della governativa Lega musulmana pachistana Nawaz (Pml-N).