Panalpina punta su prodotti freschi, rilevata azienda olandese

L'azienda dei Paesi Bassi è specializzata nello sdoganamento e nella distribuzione di prodotti deperibili, in particolare fiori, importati dall'Africa, dall'Asia e dall'America latina, ha indicato Panalpina in un comunicato odierno.

La transazione, di cui non vengono rivelati i dettagli finanziari, comprende pure l'acquisizione delle filiali Fresh Cargo Connection e Dutch Cargo Connection. Finora le tre entità erano di proprietà della direttrice e fondatrice Sonja Kauffman: la manager sarà inquadrata presso Panalpina come responsabile per i prodotti freschi nei Paesi Bassi.

Insieme queste aziende gestivano circa 20'000 tonnellate di merci all'anno. A titolo di paragone, Panalpina nel 2016 ha trasportato 900'000 tonnellate.

Stando al gruppo renano la logistica delle merci deperibili è un mercato enorme in cui l'azienda intende profilarsi al meglio: l'obiettivo è diventare numero uno del ramo entro il 2020.