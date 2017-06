Panama rompe con Taiwan e allaccia relazioni con Pechino

"Comunico al mio paese ed al mondo - ha dichiarato il presidente Juan Carlos Varela su Twitter - che Panama e la Repubblica Popolare cinese hanno stabilito oggi relazioni diplomatiche".

Si tratta di un passo "lungo la strada giusta per il nostro paese", ha aggiunto Varela, ricordando che Pechino è il secondo utente per importanza del canale di Panama e che multinazionali cinesi operanti nei settori della logistica, dell'energia, delle banche, dell'edilizia e delle tecnologie si sono stabilite a Panama.

"Taiwan è stato un grande amico per Panama", ha aggiunto. "Siamo loro grati per l'amicizia e la cooperazione avuti per il periodo in cui abbiamo mantenuto relazioni diplomatiche". Il ministro degli Esteri panamense, Isabel Saint Malo, è volato a Pechino per formalizzare le relazioni con una cerimonia cui ha preso parte l'omologo cinese Wang Yi.