Papa: arrivato ad Assisi per Giornata preghiera pace

Papa Francesco è arrivato ad Assisi per la Giornata di Preghiera per la pace che chiude l'evento interreligioso organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla diocesi di Assisi e dalle Famiglie Francescane.

"Oggi uomini e donne di tutte le religioni saremo ad Assisi non per uno spettacolo, ma semplicemente a pregare per la pace", ha detto detto il Papa prima di partire per la cittadina umbra secondo un tweet dell'Osservatore Romano con l'hashtag #papaasantamarta.

"Oggi il mondo avrà il suo centro ad Assisi, per una giornata di preghiera, penitenza e pianto, perché il mondo è in guerra", ha detto ancora il Papa secondo il resoconto via twitter del giornale della Santa Sede sulle parole pronunciate a Santa Marta prima della partenza per la cittadina umbra.

"Dio padre di tutti, cristiani e non, vuole la pace. Non esiste un dio della guerra, quello che la fa è il diavolo. Preghiamo il Signore affinché ci dia un cuore di pace, oltre le divisioni delle religioni, perché tutti siamo figli di Dio", ha aggiunto Papa Francesco.