Papa: basta violenza in Venezuela, negoziare soluzione crisi

"Non cessano di giungere drammatiche notizie circa la situazione in Venezuela e l'aggravarsi degli scontri, con numerosi morti, feriti e detenuti". Così papa Francesco al Regina Coeli in Piazza San Pietro.

"Mentre mi unisco al dolore dei familiari delle vittime, per le quali assicuro preghiere di suffragio - ha detto il Pontefice -, rivolgo un accorato appello al Governo e a tutte le componenti della società venezuelana affinché venga evitata ogni ulteriore forma di violenza, siano rispettati i diritti umani e si cerchino soluzioni negoziate alla grave crisi umanitaria, sociale, politica ed economica che sta stremando la popolazione". "Affidiamo alla Santissima Vergine Maria l'intenzione della pace, della riconciliazione e della democrazia in quel caro Paese", ha aggiunto.

"E preghiamo per tutti i Paesi che attraversano gravi difficoltà, penso in particolare in questi giorni alla Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia", ha concluso.