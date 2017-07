Papa: card. Müller, ho ricevuto trattamento inaccettabile

Mueller nei giorni scorsi non è stato confermato nel suo incarico. Il cardinale tedesco ne ha parlato in un'intervista a Passauer Neue Presse, rilanciata stasera dalla Cnn.

"Non posso accettare questo modo di fare le cose" e "come vescovo il Papa non può trattare le persone in questa maniera", ha detto Müller riferendo che il colloquio con il pontefice è stato molto breve e senza nessuna spiegazione sulla decisione.

Il portavoce della sala stampa vaticana, Greg Burke, interpellato dalla Cnn, ha detto: "È stato un colloquio privato con il Papa. Non abbiamo commenti da fare".