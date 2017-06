Papa a evangelici, camminiamo insieme per l'unità

Il Pontefice ha rivolto loro un breve saluto, ringraziandoli per la volontà di camminare assieme: "Grazie per questo che voi fate, per lavorare per l'unità dei cristiani, tutti insieme, come il Signore vuole. Camminiamo insieme, facciamo l'aiuto ai poveri insieme, carità insieme, educazione insieme: tutti insieme.

Questa sera il Papa presiederà la Veglia di preghiera di Pentecoste per il "Giubileo d'Oro" del Rinnovamento Carismatico cattolico, a 50 anni dalla sua nascita. Partecipano carismatici provenienti da tutto il mondo e per esplicita volontà del Papa saranno presenti anche esponenti del mondo evangelico e pentecostale.