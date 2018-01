Papa: far bene senza calcoli, aiutare migranti, poveri, detenuti

"Fare il bene senza calcoli, anche se nessuno ce lo chiede, anche se non ci fa guadagnare nulla, anche se non ci fa piacere. Dio questo desidera". Così si è espresso il Papa nella messa dell'Epifania.

"Egli, fattosi piccolo per noi, ci chiede di offrire qualcosa per i suoi fratelli più piccoli", ha detto nell'omelia. "Chi sono? Sono proprio quelli che non hanno da ricambiare, come il bisognoso, l'affamato, il forestiero, il carcerato, il povero - ha spiegato Francesco -. Offrire un dono gradito a Gesù è accudire un malato, dedicare tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che non ci suscita interesse, offrire il perdono a chi ci ha offeso".

Guardando all'esempio dei Magi che offrono i loro doni, il Papa ha spiegato che "il Vangelo si realizza quando il cammino della vita giunge al dono. Donare gratuitamente, per il Signore, senza aspettarsi qualcosa in cambio: questo è segno certo di aver trovato Gesù, che dice: 'Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date'".

E a proposito dei "doni gratuiti", ha ribadito che essi "non possono mancare nella vita cristiana". "Altrimenti, ci ricorda Gesù, se amiamo quelli che ci amano, facciamo come i pagani - ha concluso -. Guardiamo le nostre mani, spesso vuote di amore, e proviamo oggi a pensare a un dono gratuito, senza contraccambio, che possiamo offrire. Sarà gradito al Signore. E chiediamo a Lui: 'Signore, fammi riscoprire la gioia di donare'".