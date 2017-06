Papa riceve Merkel: sintonia su importanza abbattere muri

E' quanto detto dalla stessa Cancelliera alla fine dell'incontro in Vaticano. Merkel è stata ricevuta in udienza dal Papa per circa 40 minuti, poi ha incontrato anche il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

Papa Francesco, prima di cominciare l'udienza con la Cancelliera le ha espresso le sue condoglianze per la morte dell'ex Cancelliere Helmut Kohl.