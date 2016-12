Papa: Siria, negoziare e ristabilire convivenza

E non poteva essere diversamente vista la cronaca degli ultimi giorni, con la liberazione di Aleppo che lascia ancora molte persone - e circa quattromila bambini - in condizioni più che precarie, e con l'attentato a Berlino, che ha riportato la paura nel Natale degli europei.

Non è mancato, nel messaggio del quarto Natale di papa Francesco, uno sguardo ampio su tutti i popoli del mondo che soffrono la guerra, la povertà, l'esclusione. Non è mancato neppure lo sguardo sui migranti e sui bambini, già richiamati alla attenzione di tutti ieri, nella messa della notte di Natale.

Papa Bergoglio ha dunque aperto l'elenco dei popoli in attesa di pace con i siriani. "Pace - ha detto - agli uomini e alle donne nella martoriata Siria, dove troppo sangue è stato sparso. Soprattutto nella città di Aleppo, teatro nelle ultime settimane di una delle battaglie più atroci, è quanto mai urgente che nel rispetto del diritto umanitario, si garantiscano assistenza e conforto alla stremata popolazione civile, che si trova ancora in una situazione disperata e di grande sofferenza e miseria. È tempo che le armi tacciano definitivamente e la comunità internazionale si adoperi attivamente perché si raggiunga una soluzione negoziale e si ristabilisca la convivenza civile nel Paese".

Nel messaggio natalizio dei papi raramente è mancato un richiamo alla Terrasanta, e infatti anche papa Bergoglio lo ha rinnovato oggi, auspicando "pace alle donne e agli uomini dell'amata Terra Santa, scelta e prediletta da Dio. Israeliani e Palestinesi - ha detto - abbiano il coraggio e la determinazione di scrivere una nuova pagina della storia, in cui odio e vendetta cedano il posto alla volontà di costruire insieme un futuro di reciproca comprensione e armonia". Volgendo lo sguardo poi a Iraq, Libia e Yemen, papa Francesco ha citato per la prima volta la sofferenza dei popoli per "efferate azioni terroristiche".

Dopo un excursus tra Africa, Ucraina, Colombia, Venezuela, Myanmar e penisola coreana, papa Francesco ha chiesto "pace a chi è stato ferito o ha perso perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo, che hanno seminato paura e morte nel cuore di tanti Paesi e città. Pace, non a parole, ma fattiva e concreta, - ha poi auspicato il Pontefice - ai nostri fratelli e sorelle abbandonati ed esclusi, a quelli che soffrono la fame e a coloro che sono vittime di violenze. Pace ai profughi, ai migranti e ai rifugiati, a quanti oggi sono oggetto della tratta delle persone. Pace ai popoli che soffrono per le ambizioni economiche di pochi e l'avida ingordigia del dio denaro che porta alla schiavitù. Pace a chi è segnato dal disagio sociale ed economico e a chi patisce le conseguenze dei terremoti o di altre catastrofi naturali".

Erano presenti in piazza, secondo le stime della gendarmeria vaticana, circa 40.000 persone, per loro, e per quanti seguivano via radio e tv il Papa secondo la tradizione ha concesso l'indulgenza plenaria.