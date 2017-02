Papa: statua di Francesco posta al confine tra Messico e Usa

L'opera - sottolinea Radio Vaticana - è stata collocata giovedì scorso a Ciudad Juarez, alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. Precisamente nel "Punto", dove è posto il confine tra i due Paesi, il luogo che il Pontefice visitò un anno fa come ultima tappa del suo viaggio in Messico, il posto di passaggio di migranti latinoamericani verso gli Stati Uniti.

"È un simbolo dell'amore, bontà e solidarietà - ha spiegato l'artista - Il braccio sinistro è parallelo al Rio Bravo, il fiume che divide il Messico dagli Stati Uniti perché lanci un messaggio di speranza con la colomba, e unisca la nostra città con El Paso, ovvero la città in Texas, Usa, subito dopo il confine. Sono città unite - prosegue lo scultore - che non devono essere separate né da un muro né da un fiume. La comunità umana non ha frontiere".

Alla cerimonia di inaugurazione, come da programma, ha presenziato il sindaco della città messicana, Enrique Serrano, e l'orchestra Aztec, formata da 120 giovani musicisti. A presiedere la messa conclusiva, infine, il vescovo locale, mons. Josè Guadalupe Torres.

Negli ultimi giorni decine di migliaia di messicani - riferiscono i media locali - sono scesi in piazza per protestare contro la decisione del neo presidente Usa Donald Trump di costruire un muro alla frontiera tra i due Paesi. Proteste si sono registrate anche in alcune città statunitensi.