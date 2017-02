Papa: studio viaggio in Sud Sudan con anglicani

"Sto studiando, i miei collaboratori stanno studiando la possibilità di un viaggio in Sud Sudan con gli anglicani": lo ha detto nel pomeriggio Papa Francesco nella chiesa anglicana di Roma All Saints rispondendo a una domanda.

Perché questo viaggio? "Perché sono venuti i vescovi anglicano, presbiteriano e cattolico a dirmi 'per favore venga in Sud Sudan magari una sola giornata, ma non venga da solo venga con Justin Welby'. Dalla loro chiesa giovane è venuta questa cosa, e stiamo pensando, là la situazione è molto brutta, ma vogliono la pace, insieme lavoriamo per la pace", ha detto Papa Francesco.