Papa vuole conoscere opinione dei giovani

Il Papa vuole sapere come ragionano i giovani d'oggi: per questo motivo ha promosso un sondaggio online a livello mondiale al quale sono invitati a partecipare anche gli svizzeri tra i 16 e i 29 anni.

Con il questionario papa Francesco intende prepararsi al prossimo sinodo che si celebrerà nell'ottobre 2018 a Roma sul tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", indica in un comunicato odierno la Conferenza dei vescovi svizzeri.

Tra l'altro il Papa vuole sapere se per il loro futuro i giovani ritengono importanti un posto di lavoro sicuro, dei figli e una famiglia o la carriera e la celebrità. O ancora quanta fiducia i giovani ripongono in politica, Chiesa, polizia, media e ospedali.

Al questionario - che potrà essere riempito fino al 30 novembre 2017 - si può partecipare indipendentemente dall'appartenenza religiosa, precisa la nota.

Inoltre, parallelamente, viene svolto un sondaggio online - che dura fino al 31 agosto 2017 - per i responsabili e le persone attive nella pastorale giovanile cattolica. I risultati verranno pubblicati in autunno e confluiranno anch'essi sotto forma di rapporto a Roma, in vista della preparazione del sinodo.