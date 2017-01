Parigi: allerta per uomo che pugnala passeggeri nel metro

Secondo Le Parisien.fr, l'uomo - attivamente ricercato dalla polizia - avrebbe aggredito o tentato di aggredire (e senza apparente motivo) diversi viaggiatori nelle stazioni della metropolitana del X e XIX arrondissement, nel nord di Parigi.

Alle 21:15, su un vagone della linea 7, l'uomo ha inferto tre colpi di pugnale a un passeggero che, almeno in teoria, non aveva mai visto prima.

L'aggressore si è poi dileguato alla stazione Riquet, nel nord di Parigi, non lontano dal Parco della Villette. La vittima è stata immediatamente soccorsa dagli altri passeggeri e ricoverata dai pompieri nel vicino ospedale Lariboisière. La sua vita non è in pericolo.

Secondo preoccupante episodio un'ora e mezza dopo, alle 22:45, questa volta alla stazione Jacques Bonsergent. Un passeggero ha denunciato agli agenti della RATP (la società che gestisce il trasporto pubblico parigino, ndr.) di essere stato aggredito da uno sconosciuto che ha cercato di accoltellarlo. L'identikit, precisa Le Parisien, corrisponde a quello dell'aggressore precedente.

Terzo episodio alla stazione Gare de l'Est intorno a mezzanotte e cinquanta. Due vittime hanno segnalato agli agenti di essere state attaccate da un uomo armato di coltello. Anche in questo caso la descrizione collima con le altre due precedenti aggressioni. Per ora non viene evocata la pista del terrorismo. L'inchiesta è stata affidata alla polizia regionale dei trasporti.