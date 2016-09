Parigi: arrestata conducente auto bombole, una ferita

E' stata arrestata in un'operazione a Parigi la conducente dell'auto trovata nel fine settimana piena di bombole di gas nei pressi di Notre Dame.

Nell'operazione di polizia, in cui sono state arrestate tre donne, una è rimasta gravemente ferita.

Una delle tre donne fermate nell'operazione - avvenuta in banlieue di Parigi (a Boussy Saint-Antoine) e condotta dai servizi di sicurezza interna DGSI - ha impugnato un coltello ed ha ferito un poliziotto. L'agente ha risposto con l'arma di servizio e la donna è rimasta ferita, non sembra in modo grave.

Secondo quanto si apprende, due delle donne sono la figlia del proprietario dell'auto riempita di bombole e sua sorella.