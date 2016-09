Parigi: incriminate e arrestate 3 donne commando Notre Dame

Per le tre l'accusa è associazione per delinquere a scopo terroristico. Erano state fermate giovedì dopo la scoperta di un'auto carica di bombole di gas nei pressi della cattedrale di Notre Dame, a Parigi. Il compagno di una delle tre è indagato per omessa denuncia. Tutti e quattro sono stati trasferiti in carcere.