Parigi omaggia vittime Charlie e Hypercacher

Alle cerimonie partecipano, tra l'altro, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, il ministro dell'interno, Bruno Le Roux, e il segretario di Stato per l'Aiuto alle vittime, Juliette Méadel.

Un primo omaggio è stato fissato per le 11.00 sulla rue Nicolas Appert, nell'undicesimo arrondissement della capitale. Fu proprio lì che il 7 gennaio 2015 venne dimezzata la redazione di Charlie. In undici, tra cui firme storiche del settimanale satirico come Cabu, Wolinski, Bernard Maris, vennero trucidati dai fratelli Kouachi.

Seguirà una seconda cerimonia sul vicino Boulevard Richard-Lenoir dove i fratelli assassinarono il poliziotto in bici, Ahmed Merabet. Alle 11:40 omaggio alle vittime all'HyperCacher. Il 9 gennaio 2015 nel supermercato ebraico della Porte de Vincennes il terrorista Amedy Coulibaly giustiziò cinque persone. Il giorno prima, sempre Coulibaly freddò la giovane agente Clarissa Jean-Philippe a Montrouge.

Lunedì 9, il Consiglio rappresentativo degli ebrei di Francia (Crif) ha organizzato un altro omaggio davanti all'HyperCacher, questa volta riservato agli ostaggi e alle famiglie delle vittime.