Parigi: prefettura conferma, nessun pericolo da segnalare

Falso allarme oggi pomeriggio a Parigi per una temuta presa di ostaggi. L'importante dispositivo di sicurezza scattato nel quartiere delle Halles - elicotteri, invito a restare in casa via radio, tv e con gli altoparlanti delle auto della polizia - è stato tolto.