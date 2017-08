Parlamento venezuelano chiede tutela internazionale

Julio Borges, presidente del Parlamento venezuelano, in mano all'opposizione, ha chiesto l'aiuto degli organismi internazionali per i diritti umani per ''proteggere i singoli deputati e proteggere il Parlamento stesso'' dalle persecuzioni del governo di Nicolas Maduro

Borges si è riferito alle accuse mosse dal Procuratore Tarek William Saab contro German Ferrer -deputato del partito di governo e marito di Luisa Ortega Diaz, l'ex Procuratrice ribelle- per le quali ha chiesto all'Assemblea Costituente che sospenda la sua immunità parlamentare e ne ordini l'arresto.

"Abbiamo chiesto alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani (Cidh) e l'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani (Unhchr) di garantire l'integrità dei diritti dei deputati", ha detto il presidente del Parlamento in una conferenza stampa. Borges ha sottolineato che la "Costituente fraudolenta" promossa da Maduro non può in nessun modo "stravolgere le disposizioni dell'unica Costituzione vigente in questo paese" e che dunque "le misure che può prendere non hanno nessun valore o legittimità".