Partita missione Osiris-Rex, riporterà pezzo di asteroide

La sonda impiegherà circa due anni per raggiungere l'asteroide Bennu, grande poco meno di 500 metri e nato 4,5 miliardi di anni fa. L'obiettivo è quello di riportare a terra piccoli campioni da poter analizzare, per capirne la composizione e cercare la presenza di acqua e molecole organiche come gli amminoacidi, ingredienti fondamentali per la vita.

Osiris-Rex potrebbe anche aprire le porte allo sfruttamento futuro degli asteroidi, sia come possibile base di rifornimento per lunghe missioni di esplorazione, dove estrarre ad esempio acqua o combustibili, oppure come miniere da cui ricavare metalli preziosi o materiali per il mondo dell'elettronica.