Partners Group: utile in netta progressione nel primo semestre

L'utile operativo EBITDA è cresciuto del 37% a 374 milioni, con il relativo margine passato dal 60 al 66%, indica Partners Group in una nota diffusa oggi. Il risultato finanziario si attesta a 30 milioni di franchi, dopo i 23 milioni registrati nella prima metà del 2016.

I ricavi operativi sono saliti del 25% a 565 milioni. Come preannunciato in luglio, i fondi in gestione sono saliti da 54,2 miliardi a fine dicembre a 57,8 miliardi di euro.

Le cifre presentate oggi superano ancora una volta largamente le attese degli analisti interrogati dall'agenzia awp, i quali pronosticavano in media un utile netto di 282 milioni di franchi, un EBITDA di 306 milioni e ricavi per 500 milioni. Il titolo è in forte rialzo alla Borsa svizzera.

La società conferma gli obiettivi per l'esercizio 2017, ossia una raccolta di fondi pari a 10-12 miliardi di euro e un margine operativo EBITDA attorno al 60%.